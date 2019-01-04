"Око за око": в КНР задержали 13 канадцев после ареста Ванчжоу

После ареста в декабре главного финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, КНР также задержал 13 граждан Канады. Об этом сообщает Reuters .

"Как минимум" восьмерых из них уже отпустили, не объяснив при этом причин их задержания.

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Отмечается, что среди задержанных были Майкл Ковриг, Майкл Спавор и учитель Сара Макайвор.

Всего же КНР удерживает на своей территории около 200 граждан Канады, пишет источник.