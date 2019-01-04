"Око за око": в КНР задержали 13 канадцев после ареста Ванчжоу

После ареста в декабре главного финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, КНР также задержал 13 граждан Канады. Об этом сообщает Reuters.
"Как минимум" восьмерых из них уже отпустили, не объяснив при этом причин их задержания.
Отмечается, что среди задержанных были Майкл Ковриг, Майкл Спавор и учитель Сара Макайвор.
Всего же КНР удерживает на своей территории около 200 граждан Канады, пишет источник.
По мнению властей Канады, задержание ее граждан никак не связано с арестом дочери CEO Huawei Мэн Ванчжоу, но западные дипломаты в Китае отмечают, что ход КНР выглядел как “око за око”.
11 декабря Мэн отпустили под залог в $7,4 млн. Сейчас она находится в Ванкувере и пытается не допустить своей экстрадиции в США.