После Brexit Британия откроет военные базы на Востоке или Карибах

Гэвин Уильямсон (фото - Getty Images)

Выход Британии из ЕС не будет означать потерю страной статуса одного мировых лидеров в военной сфере. Об этом The Telegraph рассказал министр обороны Гэвин Уильямсон.

“Это самый важный момент в нашей истории после окончания Второй мировой войны, когда мы можем пересмотреть наш путь. На необходимо оставаться значимым игроком на мировой арене”, - рассказал министр.

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По его словам, Британия откажется от политики сворачивания своего военного присутствия на Востоке и построит военные базы за пределами Европы.

Сейчас британская армия уже дислоцируется на Кипре, Гибралтаре, Фолклендских островах и архипелаге Диего-Гарсия в Индийском океане.

А в течение следующих нескольких лет, пишет источник, Британия нарастит свое военное присутствие в Сингапуре, Брунее или Монтсеррате.

Отмечается, что на заморских базах вместе с личным составом будет дислоцироваться также военный флот.

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