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Посольство: Слухи о смерти Бердымухаммедова - фейк

Посольство: Слухи о смерти Бердымухаммедова - фейк - Фото
Гурбангулы Бердымухаммедов (фото - EPA)
21.07.2019, 19:25

Представитель посольства Туркменистана в России опроверг слухи о смерти президента Гурбангулы Бердымухаммедова

Представитель посольства Туркменистана в России назвал слухи о смерти президента Гурбангулы Бердымухаммедова фейком. Об этом сообщает Интерфакс.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев сообщил изданию Говорит Москва о смерти Бердымухамедова со ссылкой на источники в столице республики.

Официально Гурбангулы Бердымухаммедов ушел в отпуск 15 июля.

Бердымухаммедов занял пост президента Туркменистана 14 февраля 2007 года.

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Гурбангулы Бердымухаммедов
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