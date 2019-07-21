Посольство: Слухи о смерти Бердымухаммедова - фейк

Гурбангулы Бердымухаммедов (фото - EPA)

Представитель посольства Туркменистана в России назвал слухи о смерти президента Гурбангулы Бердымухаммедова фейком. Об этом сообщает Интерфакс.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев сообщил изданию Говорит Москва о смерти Бердымухамедова со ссылкой на источники в столице республики.

Официально Гурбангулы Бердымухаммедов ушел в отпуск 15 июля.

Бердымухаммедов занял пост президента Туркменистана 14 февраля 2007 года.