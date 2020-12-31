Повторивший рекорд Шумахера гонщик Хэмилтон получил титул рыцаря

Королева Великобритании Елизавета ІІ наградила рыцарским титулом семикратного чемпиона Формулы-1 автогонщика Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает BBC.

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Седьмой титул чемпиона Хэмилтон завоевал в 2020 году, повторив рекорд Михаэля Шумахера. По итогам 2020 года BBC второй раз подряд назвала Хэмилтона спортсменом года.

В списке новогодних награждений от королевы помимо Хэмилтона – 152 человека. Титул рыцаря получил кинооператор Роджер Дикинс, работавший над фильмами "Побег из Шоушенка" и "Скайфол". Награды получили также волонтеры, помогавшие бороться с эпидемией COVID-19.

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Денис Юдин

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