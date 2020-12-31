Повторивший рекорд Шумахера гонщик Хэмилтон получил титул рыцаря
31.12.2020, 13:07
Льюис Хэмилтон (Фото – Giuseppe Cacace, EPA)
Королева Великобритании Елизавета ІІ наградила рыцарским титулом семикратного чемпиона Формулы-1 автогонщика Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Седьмой титул чемпиона Хэмилтон завоевал в 2020 году, повторив рекорд Михаэля Шумахера. По итогам 2020 года BBC второй раз подряд назвала Хэмилтона спортсменом года.
В списке новогодних награждений от королевы помимо Хэмилтона – 152 человека. Титул рыцаря получил кинооператор Роджер Дикинс, работавший над фильмами "Побег из Шоушенка" и "Скайфол". Награды получили также волонтеры, помогавшие бороться с эпидемией COVID-19.
Читайте также: Формула-1. Британский гонщик Хэмилтон повторил рекорд Шумахера: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии