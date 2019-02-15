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15.02.2019, 16:45

Премьер Испании распустил парламент

Премьер Испании распустил парламент - Фото
Педро Санчес (фото - EPA)

Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

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Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, принял решение о роспуске парламента. Об этом пишет El Pais.

Санчес также объявил о проведении досрочных выборов.

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Ранее, в среду, депутаты не приняли представленный правительством проект бюджета. Против проголосовал 191 депутат, 158 - за, один воздержался.

Бюджет предусматривал расходы в размере 473 млрд евро в этом году.

Напомним, 2 декабря в Испании состоялись региональные выборы. Ультраправая партия Vox впервые вошла в региональный парламент Андалусии. Таким образом, в Испании впервые после смерти диктатора Франко в 1975 году ультраправые получили представительство в региональном парламенте.

Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса получила в новом региональном парламенте Андалусии всего 33 места, а не 47, как в прошлом.

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Теги: выборы, испания, педро санчес
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