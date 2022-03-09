Премьер Польши: Решение о передаче Украине истребителей должно приниматься на уровне НАТО

Решение о предоставлении Украине советских истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении ВВС Польши, должно быть единогласно принято странами-членами НАТО, а не только Варшавой. Об этом заявил в Вене премьер Польши Матеуш Моравецкий, пишет Польское радио.

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Он подчеркнул, что Польша поставляет в Украину "исключительно оборонное вооружение".

"Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты, поскольку это должно быть решением всего НАТО. Это очень важное решение", – заявил Моравецкий.

По его словам, "мы, как ответственные политики, боремся на всех возможных полях, но без дополнительных провокаций, движений, которые могли бы привести к еще более тяжелым сценариям".

"Мы боремся за то, чтобы воцарился мир, но мы тоже боремся за то, чтобы Украина выдержала как суверенное государство", – добавил он.

Вчера, 8 марта, в Варшаве сообщили, что готовы безвозмездно переместить свои истребители МиГ-29 на военную базу США "Рамштайн" в Германии и передать их в распоряжение американского правительства. Польское правительство обратилось в другие страны НАТО, которые располагают МиГ-29, поступать так же.

В Пентагоне, однако, заявили, что такого рода операции "вызывают серьезные сомнения" для всего НАТО и это "сложный вопрос". Там подчеркнули, что решение о передаче Украине самолетов будет принадлежать окончательно польскому правительству.

Президент Зеленский 9 марта призвал союзников немедленно решить этот вопрос, а не перекладывать друг на друга ответственность.

Евгений Пилипенко

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