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Премьер vs президент. В Болгарии скандал со слежкой с дрона за спальней

Премьер vs президент. В Болгарии скандал со слежкой с дрона за спальней - Фото
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (Фото: ЕРА)
19.06.2020, 13:34

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвиняет президента страны Радева в шпионаже за ним: полагает, что с подачи того за ним следили с беспилотника

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвиняет президента страны Румена Радева в шпионаже: он уверен, что тот воспользовался дроном, чтобы снять Борисова во сне в его спальне. Эти фото позже слили в интернет, пишет Bloomberg.

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На фото видно мужчину, похожего на премьера, который лежит в спальне. В ящике в комнате видно много банкнота на прикроватной тумбочке лежит пистолет.

Борисов заявил, что "некоторые" фото – поддельные, и обвинил президента в шпионаже. Радев опровергает все обвинения и говорит, что поручил Службе нацбезопасности Болгарии расследовать это дело и проверить источник утечки снимков.

  • Противостояние между Борисовым и Радев длится уже четыре года - с той поры, когда последний победил на выборах президента. Радев обвинял Борисова в провале борьбы с коррупцией, на что стране указывал и Евросоюз.
  • 17 июня 2020 года Борисов обвинил политических оппонентов в препятствовании его усилиям ввести евро в Болгарии. Он также заявил, что его "пытаются скомпрометировать".
Наталия Софиенко
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Бойко Борисов Румен Радев фото болгария скандал
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