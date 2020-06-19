Премьер vs президент. В Болгарии скандал со слежкой с дрона за спальней

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвиняет президента страны Румена Радева в шпионаже: он уверен, что тот воспользовался дроном, чтобы снять Борисова во сне в его спальне. Эти фото позже слили в интернет, пишет Bloomberg.

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На фото видно мужчину, похожего на премьера, который лежит в спальне. В ящике в комнате видно много банкнот, а на прикроватной тумбочке лежит пистолет.

Борисов заявил, что "некоторые" фото – поддельные, и обвинил президента в шпионаже. Радев опровергает все обвинения и говорит, что поручил Службе нацбезопасности Болгарии расследовать это дело и проверить источник утечки снимков.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk — Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) June 17, 2020

Противостояние между Борисовым и Радев длится уже четыре года - с той поры, когда последний победил на выборах президента. Радев обвинял Борисова в провале борьбы с коррупцией, на что стране указывал и Евросоюз.

17 июня 2020 года Борисов обвинил политических оппонентов в препятствовании его усилиям ввести евро в Болгарии. Он также заявил, что его "пытаются скомпрометировать".