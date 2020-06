Премьер vs президент. В Болгарии скандал со слежкой с дрона за спальней

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвиняет президента страны Румена Радева в шпионаже: он уверен, что тот воспользовался дроном, чтобы снять Борисова во сне в его спальне. Эти фото позже слили в интернет, пишет Bloomberg.

На фото видно мужчину, похожего на премьера, который лежит в спальне. В ящике в комнате видно много банкнот, а на прикроватной тумбочке лежит пистолет.

Борисов заявил, что "некоторые" фото – поддельные, и обвинил президента в шпионаже. Радев опровергает все обвинения и говорит, что поручил Службе нацбезопасности Болгарии расследовать это дело и проверить источник утечки снимков.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk