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18.03.2019, 07:38

Президент Австрии: Европейцы не должны плясать под дудку Трампа

Президент Австрии: Европейцы не должны плясать под дудку Трампа - Фото
Александер ван дер Беллен (фото - EPA)

Александер ван дер Беллен призвал Брюссель к более самостоятельной от США политике

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Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза более решительного сопротивления политике, проводимой президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", - заявил он в интервью газете Die Welt, которое вышло в понедельник, 18 марта.

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В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли "без всякого повода", запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций. "По-моему, это уже слишком", - отметил ван дер Беллен.

21 февраля 2019 года австрийский канцлер Себастьян Курц во время переговоров с Трампом поддержал строительство газопровода Северный поток-2.

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Теги: США, ЕС, дональд трамп, австрия, Александер ван дер Беллен
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