Президентом Италии переизбрали 80-летнего Серджо Маттареллу

Президент Италии Серджо Маттарелла согласился на второй срок правления после того, как коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на этот пост. Об этом сообщает BBC.

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80-летний кандидат стал самым популярным после шести дней напряженных голосований в Риме.

Он выразил желание покинуть свой пост, но местные СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги убедил его остаться ради "стабильности" Италии.

Он был официально переизбран в субботу после восьмого тура голосования.

Объявляя о решении Маттареллы остаться в должности, министр по делам регионов Мариастелла Джелмини приветствовала "чувство ответственности бывшего судьи Конституционного суда и его преданность стране и ее институтам".

Партии правящей коалиции Италии договорились переизбрать Маттареллу в субботу после того, как семь туров голосования не определили альтернативного кандидата и выявили глубокие разногласия в коалиционном правительстве Драги.

Президент Италии избирается тайным голосованием в коллегии выборщиков из 1009 сенаторов, депутатов и некоторых региональных делегатов, при этом первый кандидат, получивший две трети голосов, объявляется победителем.

Маттарелла стал компромиссным кандидатом после того, как многие депутаты воздержались от голосования, а кандидаты, выдвинутые правящими партиями, не получили достаточной поддержки.

Неизвестно, намерен ли 80-летний президент отбыть полный семилетний срок, поскольку в Италии предполагают, что он может подать в отставку, чтобы позволить Драги занять свое место после выборов в Италии в 2023 году.

СПРАВКА. Президент Италии — это в значительной степени формальная должность, хотя его право разрешать роспуск парламента, выбирать новых премьер-министров и отказывать в мандатах слабым коалициям означает, что президент приобретает большую власть во время политического кризиса. В последние годы, когда итальянская политика стала более раздробленной, эта роль становилась все более важной.

31 января 2015 года Маттарелла был избран президентом Италии.

Вадим Ребрина

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