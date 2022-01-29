Президентом Италии переизбрали 80-летнего Серджо Маттареллу
Президент Италии Серджо Маттарелла согласился на второй срок правления после того, как коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на этот пост. Об этом сообщает BBC.
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80-летний кандидат стал самым популярным после шести дней напряженных голосований в Риме.
Он выразил желание покинуть свой пост, но местные СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги убедил его остаться ради "стабильности" Италии.
Он был официально переизбран в субботу после восьмого тура голосования.
Объявляя о решении Маттареллы остаться в должности, министр по делам регионов Мариастелла Джелмини приветствовала "чувство ответственности бывшего судьи Конституционного суда и его преданность стране и ее институтам".
Партии правящей коалиции Италии договорились переизбрать Маттареллу в субботу после того, как семь туров голосования не определили альтернативного кандидата и выявили глубокие разногласия в коалиционном правительстве Драги.
Президент Италии избирается тайным голосованием в коллегии выборщиков из 1009 сенаторов, депутатов и некоторых региональных делегатов, при этом первый кандидат, получивший две трети голосов, объявляется победителем.
Маттарелла стал компромиссным кандидатом после того, как многие депутаты воздержались от голосования, а кандидаты, выдвинутые правящими партиями, не получили достаточной поддержки.
Неизвестно, намерен ли 80-летний президент отбыть полный семилетний срок, поскольку в Италии предполагают, что он может подать в отставку, чтобы позволить Драги занять свое место после выборов в Италии в 2023 году.
- 31 января 2015 года Маттарелла был избран президентом Италии.
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