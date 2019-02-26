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26.02.2019, 07:44

"Приношу извинения": глава МИД Ирана объявил об отставке

"Приношу извинения": глава МИД Ирана объявил об отставке - Фото
Мохаммад Джавад Зариф (фото - EPA)

Мохаммад Джавад Зариф был ответственным за ядерную сделку стран - постоянных членов Совбеза ООН и Германии с Ираном

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вчера, 25 февраля, объявил о своей отставке. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Приношу извинения, что я более не могу исполнять свои обязанности, а также за все недочеты, которые я допустил, находясь в должности", - отметил Зариф.

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Он занимал пост главы иранского МИДа с 2013 года и был ответственным за заключение ядерной сделки с Тегераном.

Отставка Зарифа должна быть принята президентом Ирана Хасаном Роухани. Зариф возглавлял МИД во время первого президентского срока Роухани и остался на своем посту после его переизбрания. В администрации иранского президента позднее в тот же день подтвердили отставку Зарифа, однако подчеркнули, что Роухани ее не примет.

25 сентября 2019 года участники ядерной сделки – Великобритания, Китая, Франция, Германия и Россия – договорились создать механизм по обходу американских санкций, чтобы продолжить торговые и денежные расчеты с Ираном.

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Теги: Иран, мохаммад джавад зариф
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