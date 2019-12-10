Принял ислам и планировал теракт. В Польше задержали украинца

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца Максима С., который, по информации следствия, якобы планировал теракт в торговом центре одного из польских городов. Об этом сообщает RMF24.

По данным следствия, украинец принял ислам два месяца назад и взял имя Мохаммед. Он проводил встречи с несколькими людьми, которые якобы помогали ему в реализации плана. Он собирал различные субстанции, искал в интернете соответствующую информацию и хотел купить авто, которое могло быть использовано для теракта.

Его задержали 4 декабря. Ему грозит пять лет тюрьмы.