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Принял ислам и планировал теракт. В Польше задержали украинца

Принял ислам и планировал теракт. В Польше задержали украинца - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
10.12.2019, 13:33

Задержанному Максиму С. грозит пять лет тюрьмы

Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца Максима С., который, по информации следствия, якобы планировал теракт в торговом центре одного из польских городов. Об этом сообщает RMF24.

По данным следствия, украинец принял ислам два месяца назад и взял имя Мохаммед. Он проводил встречи с несколькими людьми, которые якобы помогали ему в реализации плана. Он собирал различные субстанции, искал в интернете соответствующую информацию и хотел купить авто, которое могло быть использовано для теракта. 

Его задержали 4 декабря. Ему грозит пять лет тюрьмы.

  • 9 декабря сообщалось, что в Польше нашли двух мертвых украинцев.
  • 2 августа сообщалось, что в Люблине суд арестовал украинку, которая родила ребенка в туалете фабрики по переработке фруктов и овощей и оставила его в пластиковом контейнере.
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польша теракт украинец ислам
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