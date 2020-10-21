Призером международной премии в области журналистики впервые стал искусственный интеллект

ИИ стал полноправным членом редакции канадской газеты – он выпускает новости и одновременно мониторит сотни сайтов

В этом году впервые в истории Online Journalism Awards премию за лучшие инновации в журналистике получил искусственный интеллект Sophie. Его используют в своей работе сотрудники канадской ежедневной газеты The Globe and Mail, сообщается на сайте премии.

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Премия Online Journalism Awards была основана в 2000 году, она присуждается за достижения в сфере цифровой журналистики. В конкурсе могут принимать участие как отдельные журналисты, так и целые организации, кроме рекламных сайтов.

Премия вручается в нескольких категориях: лучшие госСМИ, общие достижения в журналистике и технические инновации в сфере цифровой журналистики.

В этом году одну из премий получил искусственный интеллект Sophie – в редакции The Globe and Mail он отвечает за создание 99% всего контента. Каждый десять минут ИИ в автоматическом режиме изучает содержимое сотен сайтов и генерирует публикации.

Sophie самостоятельно решает к какому разделу отнести материал и определяет допустимое количество контента на странице.

Благодаря технологии распознавания лиц искусственный интеллект применяет принцип "разнообразности подачи взглядов". Кроме того, он определяет, насколько актуальной для читателей будет та или иная новость в зависимости от "свежести ее появления".

Обучение Sophie проводилось на основе уже написанных редакцией материалов. Теперь ИИ курирует почти все разделы сайта, но сотрудники редакции оставили за собой право снимать или изменять публикации, если они не согласны с "мнением или взглядами" машины.

По словам главного редактора издания, искусственный интеллект не способен полностью заменить человека, но может упростить рутинную работу и дать возможность журналистам сосредоточиться на более глубоких и интересных проектах.

В июне 2020 года корпорация Microsoft уволила 77 редакторов новостей – их работу стал выполнять ИИ.

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Дарья Мостовая

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