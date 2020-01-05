Призидент Хорватии проигрывает выборы оппозиционеру

Зоран Миланович (Фото: Daniel Kasap/EPA)

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проигрывает во втором туре выборы лидеру Социал-демократической партии Хорватии Зорану Милановичу. Об этом говорят предварительные данные Центризбиркома Хорватии.

После подсчета результатов выборов на 99,54% избирательных участков, Миланович получает более 1 млн голлсов, в то время как Грабар-Китарович - немногим менее 1 млн.

Миланович с конца 2011 года по январь 2016 года занимал пост премьер-министра Хорватии. В первом туре президентских выборов в 2019 году Миланович также занял первое место, получив 29,55% голосов.

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