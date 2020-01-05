Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Призидент Хорватии проигрывает выборы оппозиционеру

Призидент Хорватии проигрывает выборы оппозиционеру - Фото
Зоран Миланович (Фото: Daniel Kasap/EPA)
05.01.2020, 22:48

Грабар-Китарович набирает на несколько процентов голосов меньше, чем Миланович

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проигрывает во втором туре выборы лидеру Социал-демократической партии Хорватии Зорану Милановичу. Об этом говорят предварительные данные Центризбиркома Хорватии.

После подсчета результатов выборов на 99,54% избирательных участков, Миланович получает более 1 млн голлсов, в то время как Грабар-Китарович - немногим менее 1 млн.

Миланович с конца 2011 года по январь 2016 года занимал пост премьер-министра Хорватии. В первом туре президентских выборов в 2019 году Миланович также занял первое место, получив 29,55% голосов.

Читайте также: Еще одна страна хочет перейти на евро

Напишите нам
выборы хорватия колинда грабар-китарович Зоран Миланович
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 