Пропажа футболиста: в Ла-Манше найдено тело, ответил отец - фото

Эмилиано Сала (фото - EPA)

На дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел форвард английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"), аргентинец Эмилиано Сала, обнаружили тело одного из погибших. Об этом сообщается на сайте британской Службы расследования авиационных инцидентов (AAIB).

"К сожалению, на видеозаписи с ROV (подводный дистанционно управляемый аппарат - ред.), один из пассажиров виден среди обломков. AAIB в настоящее время рассматривает следующие шаги, консультируясь с семьями пилота и пассажира, а также с полицией", - отметили в ведомстве.

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На опубликованном кадре видна часть фюзеляжа самолета Piper Malibu и фрагментом регистрационного номера N264DB.

Отчет о катастрофе будет представлен в течение месяца.

Отец футболиста Горацио Сала уже отреагировал на известие. "Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", - сказал он в комментарии аргентинскому телеканалу Cronica TV.

Ранее сегодня, 4 февраля, координатор частной операции группы Дэвид Мирнс сообщил, что поисковая группа на дне Ла-Манша обнаружила обломки легкомоторного самолета, на борту которого могли находиться футболист английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"), аргентинец Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.