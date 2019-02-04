Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.02.2019, 15:07

Пропажа футболиста: в Ла-Манше найдено тело, ответил отец - фото

Пропажа футболиста: в Ла-Манше найдено тело, ответил отец - фото - Фото
Эмилиано Сала (фото - EPA)

Тело одного из погибших найдено среди обломков самолета на дне пролива

Реклама
Реклама

На дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел форвард английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"), аргентинец Эмилиано Сала, обнаружили тело одного из погибших. Об этом сообщается на сайте британской Службы расследования авиационных инцидентов (AAIB).

"К сожалению, на видеозаписи с ROV (подводный дистанционно управляемый аппарат - ред.), один из пассажиров виден среди обломков. AAIB в настоящее время рассматривает следующие шаги, консультируясь с семьями пилота и пассажира, а также с полицией", - отметили в ведомстве.

Реклама

На опубликованном кадре видна часть фюзеляжа самолета Piper Malibu и фрагментом регистрационного номера N264DB. 

Отчет о катастрофе будет представлен в течение месяца.

Отец футболиста Горацио Сала уже отреагировал на известие. "Я не могу в это поверить. Это сон. Плохой сон. Я в отчаянии", - сказал он в комментарии аргентинскому телеканалу Cronica TV.

Ранее сегодня, 4 февраля, координатор частной операции группы Дэвид Мирнс сообщил, что поисковая группа на дне Ла-Манша обнаружила обломки легкомоторного самолета, на борту которого могли находиться футболист английского клуба Cardiff City ("Кардифф Сити"), аргентинец Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, британия, самолет, тело, катастрофа, поиски, обломки, ла-манш, Эмилиано Сала, Дэвид Ибботсон, пролив, аргентинский футболист
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 