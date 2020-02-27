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Путин в день убийства Немцова наградил родственника одного из подозреваемых

Путин в день убийства Немцова наградил родственника одного из подозреваемых - Фото
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
27.02.2020, 22:00

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью дядю подозреваемого в убийстве Бориса Немцова - Руслана Геремеева

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью члена Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева — дядю Руслана Геремеева, одного из подозреваемых в убийства Бориса Немцова. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале нормативных актов РФ.

Геремеев удостоен ордена За заслуги перед Отечеством II степени. Указ датирован 27 февраля. Именно в этот день 2015 года в Москве шестью выстрелами в спину и голову убили Немцова.

Согласно указу Путина, Сулейман Геремеев награжден "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

РБК писало, что Сулейман Геремеев упоминался в материалах дела об убийстве Немцова. В частности, там говорилось, что в квартире, где проживали обвиняемые в убийстве, были найдены ключи от номеров "Президент-Отеля", в которых останавливался Сулейман Геремеев.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года возле Кремля. 

Ребрина Вадим
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