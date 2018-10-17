"Путин, введи войска": в Австрии судят предводительницу радикалов

Моника Унгер (скриншот из видеозаписи)

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Начался судебный процесс над членами подпольной организации "Конфедерация Австрия"

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В Австрии стартовал суд над радикалами из подпольной организации Staatenbund Osterreich, которые отрицают существование государства и его законы, а также планировали свергнуть власть, чтобы установить в стране хунту. Об этом процессе пишет Укринформ.

Сторонники Staatenbund Osterreich относятся к радикалам, которые создают "параллельные общества", носят свои "удостоверения личности", "водительские права" и другие "документы" со "справками". Члены организации запугивали чиновников, рассылая им письма с угрозами.

Более того, Моника Унгер, "президент" подпольщиков, которых в стране насчитывается около 2700, призывала российского лидера Владимира Путина ввести войска. Это должно было, по ее замыслу, помочь ей прийти к власти. Унгер - бывший политик из Граца от ультраправой Австрийской партии свободы. Весной 2017 года ее с 26 лицами задержали.

Судят 14 членов организации. Их обвиняют в госизмене, участии во враждебном государству образовании, а также в мошенничестве.

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Обвиняемые призывали военных присоединиться к "общему делу", а после того, как те отказались, Унгер написала Путину, пожаловавшись, что австрийские чиновники "не воспринимают ее всерьез".