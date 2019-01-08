Путин заявил, что он — артиллерист

Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

Российский президент Владимир Путин заявил, что он — лейтенант-артиллерист. Соответствующее видео с "признанием" у себя в Twitter выложил сотрудник пропагандистского российского издания Комсомольская правда Дмитрий Смирнов.

В ролике Путин беседует с почетным строителем России Владимиром Бендетом, с которым они произвели полуденный залп в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

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Бендет сказал, что "за все время ни разу не выстрелил из пушки, хотя дослужился до лейтенанта", на что президент РФ заявил: "Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра".

Когда и где это случилось, из биографии Путина неизвестно. Он учился на юрфаке и в институте КГБ, был в контрразведке и работал в ГДР, где дослужился до подполковника.