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08.01.2019, 09:58

Путин заявил, что он — артиллерист

Путин заявил, что он — артиллерист - Фото
Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

Когда именно и где президент страны-оккупанта России успел побывать командиром взвода управления гаубичной артиллерии, неизвестно

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Российский президент Владимир Путин заявил, что он — лейтенант-артиллерист. Соответствующее видео с "признанием" у себя в Twitter выложил сотрудник пропагандистского российского издания Комсомольская правда Дмитрий Смирнов.

В ролике Путин беседует с почетным строителем России Владимиром Бендетом, с которым они произвели полуденный залп в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

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Бендет сказал, что "за все время ни разу не выстрелил из пушки, хотя дослужился до лейтенанта", на что президент РФ заявил: "Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра".

Когда и где это случилось, из биографии Путина неизвестно. Он учился на юрфаке и в институте КГБ, был в контрразведке и работал в ГДР, где дослужился до подполковника.

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Теги: владимир путин, артиллерия, лейтенант, артиллерист
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