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Работал при трех премьерах. Младший брат Джонсона идет в отставку

Работал при трех премьерах. Младший брат Джонсона идет в отставку - Фото
Джо Джонсон (Фото: EPA)
05.09.2019, 16:34

Джо Джонсон - младший министр по делам университетов и науки и депутат британского парламента

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо принял решение оставить должности в правительстве и парламенте. Он работает младшим министром по делам университетов и науки и депутатом британского парламента. Об этом он написал в Twitter.

"На протяжении последних недель я разрывался между верностью семье и национальными интересами. Это неразрешимые противоречия. Теперь пришло время другим заменить меня в должности депутата и министра", - сообщил Джо Джонсон.

Джонсон-младший добавил, что за 9 лет его службы ему довелось поработать с тремя премьер-министрами.

Джо Джонсон младше своего брата на семь лет. В 2010 году он был избран в Палату общин от округа Орпингтон, пишет Sky News. Также он работал инвестиционным банкиром и журналистом, специализировавшимся на финансах. При Терезе Мэй на посту премьер-министра Джо Джонсон занимал посты младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона.

  • На референдуме о выходе Великобритании из ЕС Джо Джонсон голосовал за Brexit, но он считает, что выход из ЕС должен быть осуществлен только после достижения соглашения с Брюсселем.
  • В марте этого года он голосовал против того, чтобы страна покинула ЕС без соглашения, но и согласованную Мэй в Брюсселе сделку он также не поддержал.

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