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28.03.2019, 07:54

Радиация от Фукусимы добралась до острова с сибиряками у Аляски

Радиация от Фукусимы добралась до острова с сибиряками у Аляски - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Остров Св. Лаврентия, хоть и является частью США, ближе к РФ, чем к материковой Аляске: жители там в основном сибиряки-юпики с родственниками в России

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Радиоактивное загрязнение от японской АЭС Фукусима, которая пострадала от цунами в 2011 году, зафиксировано далеко на север от места аварии - в Беринговом проливе. Это более 3000 км по прямой, пишет Reuters со ссылкой на данные исследования Университета Аляски в Фэрбенксе.

Анализ собранной в прошлом году вблизи северо-западной оконечности острова Святого Лаврентия морской воды выявил незначительное повышение уровня радиоактивного цезия-137, который связан с катастрофой на Фукусиме.

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Это северный край радиоактивного шлейфа от АЭС, считают ученые.

По словам ученых, загрязнение такого уровня не представляет угрозу для здоровья людей, живущих на побережье Берингова моря и занимающихся там рыболовлей. Безопасным считается уровень содержания цезия-137, который даже в 3000 раз выше обнаруженного в Беринговом море.

В марте 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшее цунами вызвало повреждения трех из шести реакторов АЭС Фукусима, из-аз чего произошел сильнейший выброс радиоактивных материалов в воду, воздух и почву. Более 160 000 жителей поблизости были отселены. Авария на Фукусиме считается самой крупной ядерной катастрофой после Чернобыля в 1986 году.

Связанные с Фукусимой радионуклиды ранее были обнаружены даже в тихоокеанских водах у западного побережья США. Также их обнаружили в следовых количествах в мышечной ткани морских котиков на острове Святого Павла на Аляске в южной части Берингова моря.

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Теги: радиация, АЭС, фукусима, берингов пролив
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