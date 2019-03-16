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16.03.2019, 07:30

Расследование "российского дела" продолжается - офис Мюллера

Расследование "российского дела" продолжается - офис Мюллера - Фото
Рик Гейтс (фото - EPA)

Подчиненные спецпрокурора США попросили суд отложить вынесение приговора одному из фигурантов расследования о вмешательстве России в выборы

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Подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера попросили суд отложить вынесение приговора бывшему заместителю руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа Рику Гейтсу в связи с продолжающимся расследованием вмешательства России в выборы. Об этом сообщает Reuters.

Гейтс все еще сотрудничает со следствием по нескольким эпизодам. Мюллер попросил суд отложить вынесение приговора по крайней мере до 14 мая.

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Рик Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Трампа. В отличие от Манафорта, он согласился заключить сделку со следствием и не нарушал ее условий.

В феврале прошлого года Гейтс признал себя виновным в сговоре против США и даче ложных показаний следователям.

Напомним, федеральные суды в Вирджинии и Вашингтоне приговорили Манафорта к более чем семи годам тюремного заключения за финансовые преступления.

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Теги: Роберт Мюллер, Рик Гейтс, пол манафорт, дональд трамп, выборы
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