Расследование "российского дела" продолжается - офис Мюллера

Подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера попросили суд отложить вынесение приговора бывшему заместителю руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа Рику Гейтсу в связи с продолжающимся расследованием вмешательства России в выборы. Об этом сообщает Reuters.
Гейтс все еще сотрудничает со следствием по нескольким эпизодам. Мюллер попросил суд отложить вынесение приговора по крайней мере до 14 мая.
Рик Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Трампа. В отличие от Манафорта, он согласился заключить сделку со следствием и не нарушал ее условий.
В феврале прошлого года Гейтс признал себя виновным в сговоре против США и даче ложных показаний следователям.
Напомним, федеральные суды в Вирджинии и Вашингтоне приговорили Манафорта к более чем семи годам тюремного заключения за финансовые преступления.