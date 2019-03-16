Расследование "российского дела" продолжается - офис Мюллера

Рик Гейтс (фото - EPA)

Подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера попросили суд отложить вынесение приговора бывшему заместителю руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа Рику Гейтсу в связи с продолжающимся расследованием вмешательства России в выборы. Об этом сообщает Reuters.

Гейтс все еще сотрудничает со следствием по нескольким эпизодам. Мюллер попросил суд отложить вынесение приговора по крайней мере до 14 мая.

Реклама

Рик Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Трампа. В отличие от Манафорта, он согласился заключить сделку со следствием и не нарушал ее условий.

В феврале прошлого года Гейтс признал себя виновным в сговоре против США и даче ложных показаний следователям.

Напомним, федеральные суды в Вирджинии и Вашингтоне приговорили Манафорта к более чем семи годам тюремного заключения за финансовые преступления.