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Ребенок погиб под обломками ледяной скульптуры в Люксембурге

Ребенок погиб под обломками ледяной скульптуры в Люксембурге - Фото
Обломки ледяной скульптуры (Фото: полиция Люксембурга)
25.11.2019, 18:40

Двухлетний мальчик погиб на глазах семьи на Рождественской ярмарке

Вчера, 24 ноября, ледяная скульптура на Люксембургском рождественском базаре на площади Гийома II рухнула и развалилась на части, раздавив двухлетнего мальчика. Об этом пишет Fox News.

Ребенок попал под один из осколков, когда скульптура упала, и погиб на глазах у семьиПолиция Люксембурга назвала смерть ребенка "серьезным несчастным случаем". Имя автора скульптуры не называется, но издание сообщает, что он "был в шоке" после того, как узнал о случившемся. 

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люксембург ледяная скульптура гибель ребенка
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