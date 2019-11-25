Ребенок погиб под обломками ледяной скульптуры в Люксембурге

Обломки ледяной скульптуры (Фото: полиция Люксембурга)

Вчера, 24 ноября, ледяная скульптура на Люксембургском рождественском базаре на площади Гийома II рухнула и развалилась на части, раздавив двухлетнего мальчика. Об этом пишет Fox News.

Ребенок попал под один из осколков, когда скульптура упала, и погиб на глазах у семьи. Полиция Люксембурга назвала смерть ребенка "серьезным несчастным случаем". Имя автора скульптуры не называется, но издание сообщает, что он "был в шоке" после того, как узнал о случившемся.

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