Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о The Beatles

Пол Маккартни (фото: EPA)

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снимет документальный фильм о легендарных The Beatles. Об этом пишет Variety.

Фронтмен The Beatles Пол Маккартни уже намекал на съемки фильма: по его словам, в киноленте используют 55 часов отснятого еще в 1969 году, но так и не вышедшего в свет, материала.

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В то время группа работала над документальным фильмом о своем творчестве. В 1970 году лента увидела свет под названием Let It Be - такое же имя носит один из самых известных альбомов группы.

"55 часов не выпущенного в свет материала и 140 часов аудиосопровождения приблизят будущую картину к реализму настолько, насколько этого хотят наши фанаты", - рассказал Джексон.

По его словам, "это можно сравнить с машиной времени, которая перенесет вас в 1969 год и покажет, как четыре друга работали над потрясающей музыкой".

По информации Variety, фильм может выйти в 2020 году, как раз к 50-й годовщине альбома Let It Be.

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