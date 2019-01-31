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31.01.2019, 12:02

Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о The Beatles

Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о The Beatles - Фото
Пол Маккартни (фото: EPA)

В документальный фильм попадет 55 часов отснятого еще в 1969 году материала. Пока что премьера намечена на 2020 год

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Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снимет документальный фильм о легендарных The Beatles. Об этом пишет Variety.

Фронтмен The Beatles Пол Маккартни уже намекал на съемки фильма: по его словам, в киноленте используют 55 часов отснятого еще в 1969 году, но так и не вышедшего в свет, материала.

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В то время группа работала над документальным фильмом о своем творчестве. В 1970 году лента увидела свет под названием Let It Be - такое же имя носит один из самых известных альбомов группы.  

"55 часов не выпущенного в свет материала и 140 часов аудиосопровождения приблизят будущую картину к реализму настолько, насколько этого хотят наши фанаты", - рассказал Джексон. 

По его словам, "это можно сравнить с машиной времени, которая перенесет вас в 1969 год и покажет, как четыре друга работали над потрясающей музыкой".

По информации Variety, фильм может выйти в 2020 году, как раз к 50-й годовщине альбома Let It Be.

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Теги: документальный фильм, фильм, the beatles
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