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18.10.2018, 16:28

РФ строит новые ядерные бункеры под Калининградом: фото

РФ строит новые ядерные бункеры под Калининградом: фото - Фото
Склад артиллерийских боеприпасов с ядерным зарядом Фото: Ploughshares.org

В Пентагоне назвали действия России "самой широкомастабной милитаризацией балтийского региона"

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Согласно новым аэрофотоснимкам, Россия модернизирует бункеры для хранения ядерного вооружения в Калининградской области. Об этом сообщает CNN.

Ранее в этом году уже были показаны снимки, которые подтверждали модернизацию Россией бункера для хранения ядерного оружия в Калининграде. Анализ новых снимков, проведенный компанией ImageSat International показал, что усовершенствование ядерных хранилищ происходит по меньшей мере еще в четырех других местах в калининградской области.

Фото: CNN

Судя по другим снимкам, на стадии строительства находятся еще 40 бункеров. По всей видимости, они призваны увеличить военные складские мощности России около Приморска - второго по величине российского порта в Балтийском море. Фотографии были сделаны 18 июля, а уже через 10 недель склады были достроены.

Фото: CNN

Кроме того, на севере от Калининграда РФ проводит модернизацию Чкаловской авиабазы: будет проведена новая железная дорога и установлена система, которая позволит самолетам приземляться при плохих погодных условиях.

Фото: CNN

Наконец, на заключительных снимках показана модернизация военной базы в Черняховске, где дислоцируется 152-я ракетная бригада ВС РФ. В феврале этого года на базу прибыли ракетные комплексы Искандер, которые способны нести ядерный заряд.

Фото: CNN

В Пентагоне уже назвали действия РФ "самым большим шагом, который они когда-либо видели" по части российской милитаризации Балтийского региона.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис признал ядерную угрозу со стороны России.

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Теги: Россия, ядерное оружие, калининград
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