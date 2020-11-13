Роскомнадзор больше двух лет пытался заблокировать Telegram. А потом создал там свой канал

В Роскомнадзоре отметили, что если пользователи все равно пользуются этим месенджером, то пусть читают новости федеральной службы там

Федеральная служба по надзору в сфере связи РФ после двух с лишним лет блокировки месенджера Telegram решила создать собственный канал для подписчиков сообщил в Twitter.

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"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомндзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность", – говорится в сообщении.

В апреле 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к Telegram после того, как сотрудникам ФСБ было отказано в доступе к частным перепискам пользователей. Несмотря на это, месенджер продолжал активно использоваться жителями России.

28 августа того же года месенджер изменил политику конфиденциальности, разрешив предоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей.

18 июня 2020 года власти России решили прекратить блокировку Telegram, отметив, что чиновники РФ "давно используют его как один из основных информационных ресурсов".

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Дарья Мостовая

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