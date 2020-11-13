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Роскомнадзор больше двух лет пытался заблокировать Telegram. А потом создал там свой канал

13.11.2020, 14:23
Роскомнадзор больше двух лет пытался заблокировать Telegram. А потом создал там свой канал - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Роскомнадзоре отметили, что если пользователи все равно пользуются этим месенджером, то пусть читают новости федеральной службы там

Федеральная служба по надзору в сфере связи РФ после двух с лишним лет блокировки месенджера Telegram решила создать собственный канал для подписчиков сообщил в Twitter.

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"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомндзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность", – говорится в сообщении.

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Дарья Мостовая
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