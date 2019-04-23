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23.04.2019, 10:35

Россия дезориентирует GPS-навигацию в Крыму и Черном море

Россия дезориентирует GPS-навигацию в Крыму и Черном море - Фото
Фото: EPA

Россия активно использует технологии дезориентации GPS-навигации в Черном море, не ставя об этом в известность, сообщают эксперты C4ADS

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Россия активно использует технологии дезориентации GPS-навигации в Крыму и Черном море. Об этом говорится в отчете неправительственной организации C4ADS, сообщает Голос Америки.

Дезориентация системы спутниковой навигации GPS/GNSS была использована Россией около 10 тысяч раз за период с февраля 2016 года.

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Как сообщил президент Фонда защиты навигации Дейн Говард, началом для исследования стали задокументированные доказательства дезориентации GPS, переданные капитаном торгового судна в Черном море.

"Я служил в регуляторе морской навигации США и годами слышал различные сообщения о странностях, которые происходили в российских водах с GPS. Однако у нас не было надежных данных до 2017 года, когда капитан торгового судна в Черном море прислал нам доказательства - фото экрана своего компьютера и радара, где его GPS указывал, что он - не в море, а в сорока километрах в местном аэропорту. Когда мы начали расследовать, мы обнаружили, что это случилось с около 20 другими кораблями и многими другими в Черном море. Поэтому именно 2017 год стал первым, когда мы смогли четко сказать, что что-то происходит", - сообщил он.

"В целом мы увидели, что введение в заблуждение россиянами навигаторов намного масштабнее, началось раньше и связано с большим количеством инцидентов, чем было известно общественности раньше", - сказал исследователь C4ADS Томас Ивинг.

В процессе исследования были обнаружены более 9 тысяч инцидентов, когда корабли, проходившие в море рядом с российскими водами, видели на радарах свое месторасположение в близлежащих аэропортах. Подобные случаи были зафиксированы в Черном море, а также неподалеку от Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Для доказательств вмешательства России в работу навигационных систем исследователи с помощью Техасского университета провели научный эксперимент на Международной космической станции.

"Мы протестировали работу станций в определенном регионе и определили качество сигнала, поступающего из этих регионов, и это в конце концов дало нам радиоподпись "спуфинга". В основном это касалось систем правительственных резиденций в Крыму", - сообщают аналитики.

"Дезориентация может представлять опасность, и были эксперименты, которые показывали, что можно совсем немного изменить курс корабля или машины и направить их туда, куда есть желание, например, в территориальные воды другой страны, чтобы создать международный инцидент, или, возможно, захватить груз или людей, находящихся на борту", - подчеркивают они.

Говард отмечает, что правила Международного союза связи прямо запрещают странам-участницам намеренно отправлять неверные сигналы.

"Очевидно, здесь речь идет об умышленной отправке неверного сигнала", - подчеркнул он.

При этом было установлено, что почти все случаи дезориентации GNSS были зафиксированы в регионах, где располагаются российские секретные объекты, а также засекреченные частные резиденции, связанные с представителями российского правительства.

Другие страны также используют технологии дезориентации системы навигации поблизости со стратегическими объектами, однако Россия не предупреждает о подобной деятельности, а также затрагивает гораздо более широкий круг лиц за пределами стратегических объектов.

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Теги: черное море, gps, C4ADS
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