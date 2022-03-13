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Россияне готовятся атаковать Кривой Рог и Угледар. Генштаб о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 19:18
Россияне готовятся атаковать Кривой Рог и Угледар. Генштаб о ситуации на фронте - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики атакуют в направлении Кривого Рога, пытаются захватить Мариуполь и Николаев. Об этом говорится в сводке с фронта на 18:00 от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По их данным, российские захватчики готовят резервы для наступления на Угледар. В данный момент они обстреливают жилые кварталы города, добавили в Генштабе. Российский флот в Черном море находится в боевой готовности, говорят там.

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Также оккупанты активнее стали устраивать диверсии на маршрутах конвоев с гуманитарными и военными грузами, говорят в Генштабе. Российские захватчики продолжают совершать преступления против гражданских, добавили там. В частности – брать их в заложники, бомбить гражданские объекты, заниматься грабежом и мародерством.

ВСУ продолжают обороняться на Южном, Восточном и Северном направлениях, подчеркнули в сводке. Защитники ведут оборонительные бои, прикрывают государственную границу и побережье.

Александр Мясищев
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российское вторжение
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