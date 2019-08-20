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Россияне похитили в Турции яхту стоимостью $2 млн

Россияне похитили в Турции яхту стоимостью $2 млн - Фото
Фото: denizgazete.com
20.08.2019, 09:59

Группой злоумышленников из России руководил полковник ВМФ в отставке

Группа россиян похитила в Мармарисе яхту, стоимость которой составила $2 млн. Об этом сообщает Deniz Gazete.

"В Мармарисе была украдена яхта Ghost 3, которая стоит $2 млн. Группой, совершившей похищение, руководил полковник в оставке Военно-морских сил России Олег Попилов. Одного представителя группировки задержали в Москве", - отмечается в сообщении.

По данным издания, 13 июля двое россиян арендовали яхту на неделю. "Когда яхту не вернули, несмотря на истечение срока аренды 19 июля, должностные лица компании сообщили Береговой охране, и Интерпол установил, что яхта покинула территориальные воды Турции", - отмечается в сообщении.

Злоумышленники специально сняли устройство электронной системы слежения и пристроили к игрушечной лодке. Пока она курсировала в заливах Мармариса, яхта уже отбыла в неизвестном направлении.

Полиция и Интерпол установили, что похищением яхты занималась группа из восьми человек. Несколько из них прибыли в Даламан, где остановились в гостиницах. Контракт аренды заключали двое мужчин и две женщины, они 13 июля сели на яхту, переместились на ней в соседнюю бухту и сошли на берег, поселившись в гостинице.

16 июля яхта покинула территориальные воды Турции, а лица, которые брали ее напрокат, вылетели в Москву.

  • 7 июня 2019 года через контрольно-пропускной пункт пропуска Новотроицкое мужчина пытался провезти парусную яхту из временно оккупированного Донецка.

 

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