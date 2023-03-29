Россиянин осквернил священную гору на Бали. Его депортируют

Россиянина депортируют из Индонезии за то, что он сфотографировался обнаженным на вершине священной горы Агунг на Бали. Мужчина по имени Юрий извинился, но ему будет запрещен въезд в Индонезию по меньшей мере на шесть месяцев. Об этом сообщает BBC.

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Агентство отмечает, что в последнее время на Бали ужесточены меры по борьбе с плохим поведением иностранных туристов.

Гора Агунг, высочайшая точка острова, по мнению индуистов, является домом богов. Местный чиновник сказал, что поведению россиянина "нет оправдания".

На видео, опубликованном в Instagram, гражданин РФ сказал: "Мой поступок не имеет оправдания. Единственное, что привело к произошедшему, это мое личное невежество".

Позже он принял участие в специальной церемонии очищения горы – ритуале, который часто проводят местные жители после таких инцидентов.

Почетный генеральный консул России на Бали сказал журналистам, что турист "сумасшедший" и что его необходимо депортировать. Многие местные жители в соцсетях также поддержали его депортацию.

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Вадим Ребрина

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