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Россиянин осквернил священную гору на Бали. Его депортируют

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 10:52
Россиянин осквернил священную гору на Бали. Его депортируют - Фото
Фото: EPA

Россиянина депортируют из Индонезии за то, что он сфотографировался обнаженным на вершине священной горы Агунг на Бали. Мужчина по имени Юрий извинился, но ему будет запрещен въезд в Индонезию по меньшей мере на шесть месяцев. Об этом сообщает BBC.

Агентство отмечает, что в последнее время на Бали ужесточены меры по борьбе с плохим поведением иностранных туристов.

Гора Агунг, высочайшая точка острова, по мнению индуистов, является домом богов. Местный чиновник сказал, что поведению россиянина "нет оправдания".

На видео, опубликованном в Instagram, гражданин РФ сказал: "Мой поступок не имеет оправдания. Единственное, что привело к произошедшему, это мое личное невежество".

Позже он принял участие в специальной церемонии очищения горы – ритуале, который часто проводят местные жители после таких инцидентов.

Почетный генеральный консул России на Бали сказал журналистам, что турист "сумасшедший" и что его необходимо депортировать. Многие местные жители в соцсетях также поддержали его депортацию.

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Вадим Ребрина
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религия индонезия бали
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