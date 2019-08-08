Россиянин требует завести дело против Сталина. Власть игнорирует

Фанаты Сталина на митинге (фото - ЕРА)

Экс-чиновник российской Генпрокуратуры Игорь Степанов добивается от бывших коллег и Следственного комитета РФ открытия уголовного дела против советского диктатора Иосифа Сталина. Об этом пишет издание из страны-оккупанта Коммерсант.

Таким образом бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ хочет добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок по приказам вождя СССР.

Он ссылается на подписанный Сталиным приказ НКВД от 30 июля 1937 года "об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов".

Никакой реакции с места его прошлой работы на такое обращение пока не последовало.

Источник пишет, что Генпрокуратура РФ переслала заявление в Ивановскую область, где "не нашли оснований для процессуальной проверки". Степанов этот отказ обжаловал в Конституционном суде РФ. Теперь он заявляет, что пойдет в Европейский суд по правам человека.

В Научно-просветительском центре "Мемориал" пишут, что обращение Степанова - беспрецедентный случай в России, где преступные действия Сталина официально не осуждены.

В 1937-1938 годах в СССР арестовали не менее 1,7 млн человек, казнив более 700 000. Суммарное число репрессированных, считают правозащитники, может достигать 12 млн человек.