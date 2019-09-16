Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Российские агенты пытались сломать систему связи ФБР - Yahoo News

Российские агенты пытались сломать систему связи ФБР - Yahoo News - Фото
Фото: EPA
16.09.2019, 22:53

Из-за частых атак разведывательное сообщество США заподозрило существование российского агента внутри американских спецслужб

Агенты из России пытались сломать систему связи ФБР, начиная с 2010 года, чтобы помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США. Об этом сообщило Yahoo News ссылаясь на информацию от бывший контрразведчиков США, передает Голос Америки.

Отмечается, что из-за частых атак разведывательное сообщество США заподозрило существование российского агента внутри американских спецслужб.

По данным бывшего чиновника американской контрразведки, россияне смогли взломать вспомогательные каналы связи, которые использовало ФБР, и бюро восприняло это очень серьезно.

Именно из-за этой хакерской атаки, отмечает издание, администрация Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатических представительства в декабре 2016 года. Тогда эту причину выдворения не называли, связав его исключительно с санкциями за вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года.

  • В декабре 2016 года США ввели санкции против высокопоставленных руководителей Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России. Санкции также были направлены против ряда россиян и российских компаний, причастных к разведывательной деятельности.

Читайте также: Российский телеканал опубликовал фото "шпиона ЦРУ" в Кремле

Напишите нам
шпион хакер фбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 