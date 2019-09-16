Российские агенты пытались сломать систему связи ФБР - Yahoo News

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Агенты из России пытались сломать систему связи ФБР, начиная с 2010 года, чтобы помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США. Об этом сообщило Yahoo News ссылаясь на информацию от бывший контрразведчиков США, передает Голос Америки.

Отмечается, что из-за частых атак разведывательное сообщество США заподозрило существование российского агента внутри американских спецслужб.

По данным бывшего чиновника американской контрразведки, россияне смогли взломать вспомогательные каналы связи, которые использовало ФБР, и бюро восприняло это очень серьезно.

Именно из-за этой хакерской атаки, отмечает издание, администрация Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатических представительства в декабре 2016 года. Тогда эту причину выдворения не называли, связав его исключительно с санкциями за вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года.

В декабре 2016 года США ввели санкции против высокопоставленных руководителей Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России. Санкции также были направлены против ряда россиян и российских компаний, причастных к разведывательной деятельности.

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