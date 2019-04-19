Российские военные принудительно посадили иностранный самолет

Фото: EPA

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Балтии. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник.

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли", - сообщил источник издания. Он заявил, что самолет, предположительно, нарушил границу России.

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По его словам, "на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель".

В результате самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Пилота самолета задержали и сейчас устанавливают его личность, гражданство и цели полета.

Официально эту информацию никто не подтверждает.