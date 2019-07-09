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09.07.2019, 14:50

Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Лондоне

Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Лондоне - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

МИД Британии отказал в аккредитации RT и Sputnik

Российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации". Об этом сообщает Би-би-си.

В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов и 60 министров.

МИД Британии, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России", - сказал представитель МИД Британии.

9 декабря в столице Литвы из "Форума свободной России" выгнали сотрудников российских пропагандистских издания и телеканала.

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Теги: RT, запрет, мид британии, аккредитация, sputnik
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