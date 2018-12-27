Российский космонавт остался в космосе без конфет на Новый год

Олег Кононенко (фото — NASA / Bill Ingalls)

Находящийся на Международной космической станции российский космонавт Олег Кононенко единственный из экипажа не получит подарки на Новый год: они разбились при аварии корабля Союз МС-10, который не долетел в октябре до МКС. Об этом рассказала специалист по психологической поддержки космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН РФ Лилия Шуева, пишет пропагандистский российский ресурс ТАСС.

"Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились", - сообщила она.

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По ее словам, российским космонавтам приготовили большую посылку на Новый год: "В сапожок мы положили любимые конфеты, отправили еще ягоды, орешки, кетчуп, горчицу".

"Иногда на фабрику едем, чтобы конфеты были свежие", - сказала психолог.

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Новый 2019 год в космосе буду встречать три человека: Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак. Последние два члена экипажа явно приготовят коллеге какой-то подарок на НГ.