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Российский экс-шпион Скрипаль с дочерью переехали в Новую Зеландию

Российский экс-шпион Скрипаль с дочерью переехали в Новую Зеландию - Фото
Сергей Скрипаль (фото - скриншот видео)
08.06.2020, 13:59

Сергею Скрипалю и его дочери Юлии сменили личности, они из Британии уехали в Новую Зеландию

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию под другими именами. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Британии.

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Перед переездом в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Великобритании под защитой секретной разведывательной службы МИ-6.

Сергею Скрипалю и его дочери сменили личности, предоставив финансовую помощь.

По данным издания, Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо.

  • 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Читайте также: Юлия Скрипаль заявила, что в будущем хочет вернуться в РФ: видео

Арина Толина
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