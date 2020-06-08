Российский экс-шпион Скрипаль с дочерью переехали в Новую Зеландию

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию под другими именами. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Британии.
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Перед переездом в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Великобритании под защитой секретной разведывательной службы МИ-6.
Сергею Скрипалю и его дочери сменили личности, предоставив финансовую помощь.
По данным издания, Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо.
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