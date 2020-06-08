Российский экс-шпион Скрипаль с дочерью переехали в Новую Зеландию

Сергей Скрипаль (фото - скриншот видео)

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию под другими именами. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Британии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Перед переездом в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Великобритании под защитой секретной разведывательной службы МИ-6.

Сергею Скрипалю и его дочери сменили личности, предоставив финансовую помощь.

По данным издания, Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль . Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили , что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Читайте также: Юлия Скрипаль заявила, что в будущем хочет вернуться в РФ: видео