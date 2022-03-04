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Российское вторжение в Украину идет не по плану – министр обороны Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 01:05
Российское вторжение в Украину идет не по плану – министр обороны Великобритании - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Российское вторжение в Украину не идет по плану, который определило руководством страны. Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, логистика бронетехники показывает, что российская армия отстает от графика. Причина в очень плохом планировании вторжения на уровне Генштаба и президента. По его словам, они действительно могли верить, что украинцы будут приветствовать их как освободителей, а Украиной якобы действительно руководят нацисты.

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"Аэропорт на северо-западе, Киев до сих пор не в их руках. Они пытались атаковать, но у них не получилось. Это показывает, что их план не идет так, как им хотелось", – заявил Уоллес.

Александр Мясищев
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Бен Уоллес российское вторжение
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