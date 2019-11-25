Ростаможня: на границе задержаны 22 зеленые мартышки

Южное таможенное управление России заявляет, что на границе с Украиной таможенники задержана контрабанда из 22 обезьян. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что на приграничной территории в Ростовской области был остановлен легковой автомобиль, двигавшийся вне пункта пропуска. В багажнике находились 22 обезьяны в пластиковых коробках для переноски домашних животных. Обезьяны идентифицированы как зеленые мартышки, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Груз перемещался с территории без каких-либо документов. Все обезьяны были переданы в Краснодарский зоопарк.

В июле 2018 года под Одессой в садовом кооперативе в Сухом Лимане поселилась стая обезьян. Девять обезьян сбежали из частного зоопарка и перебирались от одного участка к другому, питаясь там персиками и яблоками.

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