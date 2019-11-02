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РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви из-за ПЦУ

РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви из-за ПЦУ - Фото
Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)
02.11.2019, 21:32

В то же время это не означает, что РПЦ прекратит общение со всей Греческой церковью

Русская православная церковь 3 ноября прекратит евхаристическое общение с главой Элладской (Греческой) церкви из-за признания ею Православной церкви Украины. Об этом заявил пресс-секретарь РПЦ митрополит Иларион, сообщает Интерфакс.

"Это означает, что, когда патриарх (РПЦ Кирилл, — ред.) будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха", — сказал Илларион.

В то же время это не означает, что РПЦ прекратит общение со всей Греческой церковью.

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", — сказал представитель РПЦ.

29 октября предстоятель Элладской церкви, архиепископ Иероним, прислал митрополиту Епифанию письмо, в котором официально подтверждается признание Православной церкви Украины. 

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