С Байконура стартовала ракета "Протон-М": видео

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С космодрома Байконур стартовала российская ракета "Протон-М", которая выведет в космос обсерваторию "Спектр-РГ". Об этом сообщает Роскосмос в Twitter.

"С Байконура в 15:30 осуществлен пуск ракеты-носителя "Протон-М". На орбиту будет выведена научная российская обсерватория "Спектр-РГ", - отмечается в сообшении.

Запуск "Спектра-РГ" переносили два раза — сначала с 21 июня из-за неполадок с источником тока на самом телескопе, затем с 12 июля из-за замечаний к одной из систем ракеты-носителя, сообщает Медуза.

Непосредственная работа телескопа начнется через три месяца, когда он достигнет в полутора миллионах километров от Земли. Предполагается, что "Спектр-РГ" будет работать до 2025 года.

Основная цель миссии "Спектра-РГ" - составление подробной карты неба в рентгеновском диапазоне. "Ученые рассчитывают увидеть сотни тысяч скоплений галактик и миллиарды черных дыр и нейтронных звезд - это позволит лучше понять эволюцию Вселенной", - отмечается в сообщении.

8 июня 2017 года с космодрома Байконур после годичного перерыва в программе из-за аварий и некачественной сборки успешно стартовала российская ракета-носитель Протон-М, которая вывела на опорную орбиту американский спутник связи Echostar-21.