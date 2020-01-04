С пожарами в Австралии будут бороться до 3000 военных запаса

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Около 3000 военных запаса призовут к оказанию помощи пострадавшим и борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими на востоке Австралии. Об этом сообщает The Weekend Australian со ссылкой на заявление премьер-министра страны Скотта Моррисона.

DW сообщает, что для оказания помощи создано три объединенных группы, которые будут обеспечивать жителей штатов продовольствием, помогать в эвакуации и выявлять области, где может произойти возгорание.

Также они будут бороться с пожарами на удалении от очагов пламени.

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