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С пожарами в Австралии будут бороться до 3000 военных запаса

С пожарами в Австралии будут бороться до 3000 военных запаса - Фото
Фото: EPA/Dean Lewin
04.01.2020, 10:52

Ранее сообщалось, что площадь пожаров составляет 5,5 млн гектаров

Около 3000 военных запаса призовут к оказанию помощи пострадавшим и борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими на востоке Австралии. Об этом сообщает The Weekend Australian со ссылкой на заявление премьер-министра страны Скотта Моррисона.

DW сообщает, что для оказания помощи создано три объединенных группы, которые будут обеспечивать жителей штатов продовольствием, помогать в эвакуации и выявлять области, где может произойти возгорание.

Также они будут бороться с пожарами на удалении от очагов пламени. 

  • Ранее в Австралии люди спасались от пожаров на берегу океана - смотрите видео.

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Австралия лесные пожары
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