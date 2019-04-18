Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабской стране

Фото: EPA

Саммит стран Большой двадцатки (G20) в следующем году впервые пройдет в арабской стране - в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство SPA.

Уточняется, что самми пройдет 21-22 ноября 2020 года.

Реклама

Повестка дня саммита будет включать финансовые, экономические и социальные сферы, в том числе вопросы энергетики, окружающей среды, климата, цифровой экономики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и труда.

Накануне власти Саудовской Аравии проведут подготовительные встречи на уровне министров и других высокопоставленных чиновников стран-членов G20 и представителей международных организаций.

Саммит G20 в текущем году пройдет в японской Осаке.