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18.04.2019, 10:15

Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабской стране

Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабской стране - Фото
Фото: EPA

В следующем году саммит Большой двадцатки пройдет в столице Саудовской Аравии

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Саммит стран Большой двадцатки (G20) в следующем году впервые пройдет в арабской стране - в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство SPA.

Уточняется, что самми пройдет 21-22 ноября 2020 года.

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Повестка дня саммита будет включать финансовые, экономические и социальные сферы, в том числе вопросы энергетики, окружающей среды, климата, цифровой экономики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и труда.

Накануне власти Саудовской Аравии проведут подготовительные встречи на уровне министров и других высокопоставленных чиновников стран-членов G20 и представителей международных организаций.

Саммит G20 в текущем году пройдет в японской Осаке.

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Теги: G20, саудовская аравия
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