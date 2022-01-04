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Самой старой женщине в мире Канэ Танака исполнилось 119 лет: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 13:01
Самой старой женщине в мире Канэ Танака исполнилось 119 лет: фото - Фото
Канэ Танака (Фото - Twitter)

Самой старой женщине в Японии и в мире Канэ Танака исполнилось 119 лет. Об этом сообщается в Twitter, который ведет для Канэ ее праправнучка Юнко Танака.

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"Большое достижение! Исполнилось 119 лет. Надеюсь, вы и дальше будете жить счастливо и в полную силу", – написала Юнко.

Скриншот из Twitter Kane Tanaka
  

Канэ Танака родилась в 1903 году и считается самым старым человеком на Земле из тех, чей возраст подтвержден. Также она является старейшим человеком Японии за всю историю и третьим в мире после Жанны Кальман (умерла в возрасте 122 лет) и Сары Кнаусс (умерла в возрасте 119 лет).

Канэ Танака в 1923 году (Фото – Wikipedia)

За свою жизнь Канэ дважды сумела побороть онкологическое заболевание – в 46 лет у нее был диагностирован рак поджелудочной железы, а в 103 года – рак толстой кишки, который был успешно прооперирован. 

В сентябре 2021 года Канэ была вакцинирована против COVID-19 и считается старейшим человеком, привитым против коронавируса.

Канэ живет в доме престарелых и день рождения обычно отмечает в кругу семьи, однако с началом пандемии такие праздники в Японии стали невозможны из-за карантинных ограничений.  

  • В 2013 году было объявлено, что жителю Боливии Кармело Флоресу Лаура исполнилось 123 года, однако его возраст так и не был подтвержден документально. 
Сергей Бережной
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япония долгожитель вакцинация Канэ Танака
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