Самый длинный в мире авиаперелет. Установлен новый рекорд

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Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways завершил рейс Сидней–Нью-Йорк, который стал самым длинным беспосадочным перелетом в мире, поскольку его продолжительность составила 19 часов 16 минут. Об этом говорится в сообщении международного аэропорта Сиднея на официальном сайте.

Авиакомпания Qantas Airways уточнила в Twitter, что лайнер прибыл в аэропорт Нью-Йорка с опозданием на 37 минут.

На борту самолета находилось 50 пассажиров и членов экипажа. Цель рейса – изучение влияния сверхдлинных перелетов на пассажиров и членов экипажа.