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Самый длинный в мире авиаперелет. Установлен новый рекорд

Самый длинный в мире авиаперелет. Установлен новый рекорд - Фото
Фото: EPA
20.10.2019, 08:31

Установлен новый рекорд самого длинного беспересадочного перелета

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways завершил рейс Сидней–Нью-Йорк, который стал самым длинным беспосадочным перелетом в мире, поскольку его продолжительность составила 19 часов 16 минут. Об этом говорится в сообщении международного аэропорта Сиднея на официальном сайте.

Авиакомпания Qantas Airways уточнила в Twitter, что лайнер прибыл в аэропорт Нью-Йорка с опозданием на 37 минут.
На борту самолета находилось 50 пассажиров и членов экипажа. Цель рейса – изучение влияния сверхдлинных перелетов на пассажиров и членов экипажа.

  • Ранее CNN сообщала, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines. 12 октября 2018 года самолет авиакомпании выполнил рейс из Сингапура в Нью-Йорк и провел в воздухе 17 часов 25 минут.
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Qantas Airways длинный авиаперелет
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