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01.03.2019, 17:18

Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бин Ладена

Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бин Ладена - Фото
Фото: EPA

США предлагают миллион долларов за информацию о его местонахождении

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Власти Саудовской Аравии лишили гражданства Хамзу бин Ладена, сына бывшего лидера террористической группировки Аль-Каида Усамы бин Ладена. О этом сообщает Голос Америки.

Соответствующее распоряжение министерства внутренних дел Саудовской Аравии было опубликовано сегодня, 1 марта в правительственной газете Аль-Кура.

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28 февраля в Госдепартаменте США заявили, что американские власти предлагают награду в миллион долларов за информацию о местонахождении сына бин Ладена. Власти США считают Хамзу одним из ключевых руководителей Аль-Каиды.

7 августа 2018 года сообщалось, что Хамза бин Ладен женился на дочери Мохаммеда Атты – международного террориста, который 11 сентября 2001 года пилотировал захваченный самолет рейса 11 American Airlines и врезался в северную башню Всемирного торгового центра, известного как башни-близнецы.

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Теги: аль-каида, Хамза бин Ладен, саудовская аравия
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