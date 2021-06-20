Саудовская Аравия перехватила 17 боевых дронов, запущенных хуситами

17 хуситских вооруженных дронов были перехвачены средствами противовоздушной обороны Саудовской Аравии вчера, 19 июня 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель хуситов заявил об одном дроне, запущенном в сторону военной базы в Хамис-Мушайте.

Коалиция, в которую входит Саудовская Аравия, заявила о еще двух дронах, запущенных к Хамис-Мушайту, восьми дронах по направлению к югу Саудовской Аравии и одном – по направлению к городу Наджран.

Вечером 19 июня были уничтожены еще шесть хуситских дронов.

Коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы свергли правительство страны.

В апреле 2021 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет.

Денис Юдин

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