Саудовская Аравия перехватила 17 боевых дронов, запущенных хуситами
20.06.2021, 09:47
Хуситские повстанцы (Фото – Yahya Arhab, EPA)
17 хуситских вооруженных дронов были перехвачены средствами противовоздушной обороны Саудовской Аравии вчера, 19 июня 2021 года. Об этом сообщает Reuters.
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Представитель хуситов заявил об одном дроне, запущенном в сторону военной базы в Хамис-Мушайте.
Коалиция, в которую входит Саудовская Аравия, заявила о еще двух дронах, запущенных к Хамис-Мушайту, восьми дронах по направлению к югу Саудовской Аравии и одном – по направлению к городу Наджран.
Вечером 19 июня были уничтожены еще шесть хуситских дронов.
- Коалиция под предводительством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы свергли правительство страны.
- В апреле 2021 года хуситы атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью дронов и ракет.
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