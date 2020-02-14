Секс-скандал: кандидат Макрона снялся с выборов мэра Парижа

Бенжамен Гриво (Фото: Ian Langsdon/ЕРА)

Кандидат от партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" 42-летний Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа из-за секс-скандала. Об этом пишет Reuters.

Ранее российский художник-диссидент Петр Павленский, ныне живущий во Франции, опубликовал скриншоты онлайн-чата якобы между Гриво и женщиной, которая не является его женой. К одному из сообщений было прикреплено видео с кадрами мужских гениталий. Гриво не оспаривает, что сообщения отправлял он.

Вместе с тем Гриво сказал, что интернет-ресурсы достигли нового уровня, и "веб-сайты и социальные сети ведут атаки на мою личную жизнь". "Больше года в мой и моей семьи адрес были клеветнические, ложные заявления, мы подвергались анонимным атакам, разглашались похищенные личные записи разговоров, были угрозы смерти", - сказал он.

Партия Макрона выбрала Гриво, чтобы противопоставить его на выборах мэра математику Седрику Виллани.

17 октября 2017 года суд постановил перевести Павленского из камеры в психиатрический стационар префектуры полиции. Он и его жене Оксане Шалыгиной предъявили обвинения в "умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ".

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