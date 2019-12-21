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Семья притворилась победителями лотереи и стала миллионерами

Семья притворилась победителями лотереи и стала миллионерами - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
21.12.2019, 14:02

Налоговая служба США возвращала отцу и дочери налоговые начисления за якобы выигранные в лотереи деньги

В США отец и дочь обманывали налоговую службу и получали начисления за деньги, которые они якобы выиграли в лотерее. Об этом сообщает Sun-Sentinel

В 2015 году они начали подавать фиктивные налоговые декларации, требуя выплатить им подоходный налог за выигрыш в лотерею.

Они успели получить $3,4 млн, прежде чем стало известно, что они вообще никогда не покупали выигрышный билет в лотерее. С первой выплаты от налоговой дочь купила себе машину BMW.

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество, а также пять лет за предоставление ложных документов.

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мошенничество лотерея
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