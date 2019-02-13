Сенат США одобрил назначение нового генпрокурора

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Сенат Соединенных Штатов проголосовал за назначение Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны. Об этом сообщает The New York Times.

Кандидатуру Барра предложил президент США Дональд Трамп. Эа это проголосовали 55 сенаторов, против - 44.

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При этом единственным республиканцем, проголосовавшим против выдвижения Барра, был сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Барр был министром юстиции США при президенте Джордже Буше-старшем.

В конце прошлого года Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса. Временно исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Мэтью Уитакер.

Президент США поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже. Трамп часто критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.