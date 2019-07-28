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Сенатор США сорвал санкции по Северному потоку-2, СМИ назвали имя

Сенатор США сорвал санкции по Северному потоку-2, СМИ назвали имя - Фото
Рэнд Пол (фото - EPA)
28.07.2019, 18:22

Это Рэнд Пол, республиканец из Кентукки и близкий друг президента Дональда Трампа

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол активно препятствует принятию законопроекта, предусматривающего введение санкций против газопровода из России в Германию через Балтийское море Северный поток-2. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники верхней палате Сената США.

«У защитников масштабного российского проекта строительства газопровода появился мощный негласный союзник в Конгрессе: сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки и близкий друг президента Дональда Трампа. Он, не привлекая особого внимания, работал против санкций в отношении проекта Северный поток-2, который резко увеличит поставки российского газа в Германию. Критики говорят, что это также значительно расширит влияние России в Западной Европе и нанесет вред Украине", - говорится в публикации.

Как отмечают источники Daily Beast, Рэнд Пол отложил рассмотрение документа в комитете по иностранным делам Сената и отправил сенаторам письмо, в котором указал на слабые места законопроекта.

В частности, Пола смутил тот факт, что в данном документе не указано, какие именно организации должны оказаться под санкциями.

"Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую", - написал он в письме.

По словам сенатора, в нынешней редакции законопроект предусматривает введение санкций против компаний из стран-союзников по НАТО и нейтральных стран: в них попадают все компании, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства Северного потока-2 и оказывают финансовую поддержку. Ограничительные меры могут ввести против предприятий из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

27 июня Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях против российских газопроводов в обход Украины Северный поток-2 и Турецкий поток.

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рэнд пол северный поток санкции
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