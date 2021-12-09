Сепаратисты в Эфиопии разграбили "гуманитарку", международная помощь приостановлена

Международная продовольственная помощь Эфиопии приостановлена из-за разграбления продовольственных складов на севере страны сепаратистами из группировки Тиграй. Об этом сообщает BBC.

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Боевики совершили вооруженный налет на склады Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в регионе Амхара и вывезли из них продовольствие, предназначенное для остро нуждающихся, в том числе для детей. В ООН утверждают, что сотрудников гуманитарной миссии при этом держали под прицелом.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил 8 декабря, что "мелкие хищения продуктов питания в последние дни переросли в массовые разграбления складов, как сообщается, со стороны сил Тиграй и некоторых представителей местного населения", передает Al Jazeera.

Дюжаррик также сказал, что еще три грузовика с гуманитарной помощью ВПП конфисковали правительственные войска.

Это привело к тому, что ВПП приостановила отправку продовольствия в небезопасные регионы.

В северной Эфиопии продолжается массовый голод из-за вооруженных столкновений между сепаратистами из Тиграй и правительственными войсками. По данным ООН, более девяти миллионов человек в регионе постоянно нуждаются в продовольственной помощи.

СПРАВКА. В ноябре 2020 года в регионе Амхар вопреки запрету Аддис-Абебы прошли местные выборы, которые выиграли сепаратисты Тиграй. Правительство Эфиопии результаты выборов не признало. Вызванное этим вооруженное противостояние за год привело к гибели тысяч гражданских лиц, миллионы стали беженцами.

В 2009 году Эфиопия обращалась к международному сообществу за продовольственной помощью.

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Сергей Бережной

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