Сепаратисты в Папуа–Новой Гвинее провели референдум: что вышло

Выборы в Бугенвиле (фото - ЕРА)

Едва ли не все взрослые жители автономного региона Бугенвиль в Тихом океане проголосовали на референдуме за отделение от Папуа–Новой Гвинеи. Об этом пишет BBC News.

Всего принято к подсчету 181 067 бюллетеней: в 98% (176 928) из них люди высказались за создание независимого государства. За второй вариант ответа - "расширение автономии" - отдали голоса всего 3043 избирателя.

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Другими словами, это не значит, что Бугенвиль станет независимым: сначала для этого потребуется согласие парламента государства. Если такое будет получено, последует затяжной переговорный период "развода".

Справка. Бугенвиль с 300 000 населения географически и экологически относится к Соломоновым островам, и большинство жителей утверждают, что они чужды ПНГ. Ранее - колония Германии, которая затем отошла к Австралии, и позднее - к ПНГ. Почти все 1990-е на главном острове региона - Бугенвиле - шли кровопролитные боевые действия за медные рудники. В столкновениях на почве сепаратизма погибли десятки тысяч людей.

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