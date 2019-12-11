Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сепаратисты в Папуа–Новой Гвинее провели референдум: что вышло

Сепаратисты в Папуа–Новой Гвинее провели референдум: что вышло - Фото
Выборы в Бугенвиле (фото - ЕРА)
11.12.2019, 12:37

Власти Папуа-Новой Гвинеи дали добро на референдум в Бугенвиле, но его итоги не является обязательными

Едва ли не все взрослые жители автономного региона Бугенвиль в Тихом океане проголосовали на референдуме за отделение от Папуа–Новой Гвинеи. Об этом пишет BBC News.

Всего принято к подсчету 181 067 бюллетеней: в 98% (176 928) из них люди высказались за создание независимого государства. За второй вариант ответа - "расширение автономии" - отдали голоса всего 3043 избирателя.

Читайте также: В Папуа-Новой Гвинее извинились за каннибалов

Другими словами, это не значит, что Бугенвиль станет независимым: сначала для этого потребуется согласие парламента государства. Если такое будет получено, последует затяжной переговорный период "развода".

Справка. Бугенвиль с 300 000 населения географически и экологически относится к Соломоновым островам, и большинство жителей утверждают, что они чужды ПНГ. Ранее - колония Германии, которая затем отошла к Австралии, и позднее - к ПНГ. Почти все 1990-е на главном острове региона - Бугенвиле - шли кровопролитные боевые действия за медные рудники. В столкновениях на почве сепаратизма погибли десятки тысяч людей.

Читайте также: В джунглях Папуа-Новой Гвинеи на туристов напали аборигены

Напишите нам
сепаратизм Бугенвиль Папуа-Новая Гвинея
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 